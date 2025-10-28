BluFennec si affida a un professionista di primo piano del turismo di alta gamma per far crescere il segmento dei treni di lusso. Si tratta di Marcello Scaccabarozzi, che entra a far parte del gruppo in qualità di consulente di viaggio.

Figura dalla solida esperienza nell’ospitalità uplevel, maturata in brand come Belmond e Orient Express, Scaccabarozzi darà un nuovo impulso a Upperail, marchio specializzato in viaggi slow e immersivi su rotaia. “Blufennec continua a scommettere sul valore del viaggio come scoperta autentica - dichiara Roberto Pasqua di Bisceglie, a.d. del gruppo BluFennec -. Marcello interpreta perfettamente questa visione e saprà accompagnare i nostri viaggiatori con attenzione, cura e sensibilità.”

Con l’ingresso di Scaccabarozzi, BluFennec vuole consolidare la sua vocazione di operatore sartoriale, capace di unire nelle sue proposte qualità, esclusività e spirito di scoperta. “Entrare in BluFennec per me significa dare continuità a un percorso personale e professionale votato alla bellezza del viaggio - commenta Scaccabarozzi -. Qui ritrovo un modo di intendere il mondo come esperienza, come emozione, come ricerca dell’essenziale.”