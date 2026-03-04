Borgo Scopeto lancia l’Ethical Luxury Protocol

Si chiama Ethical Luxury Protocol ed è il progetto lanciato da Borgo Scopeto Wine & Country Relais per la stagione 2026. L’iniziativa, ideata dal general manager Simone Marigliani, vuole rafforzare l’impegno del relais verso un lusso sostenibile, etico e consapevole. Il protocollo integra pratiche responsabili in ogni aspetto dell’ospitalità, promuovendo il rispetto per le persone – ospiti, collaboratori e comunità locali – e garantendo esperienze di alta qualità nel pieno rispetto dell’ambiente, della cultura e del territorio.

La filosofia ‘True to our roots’ guida l’esperienza a Borgo Scopeto: un ritorno alle origini, alle radici profonde del borgo, alla bellezza semplice e alla Toscana più vera. Un insieme che viene definito “Toscanaterapia”: gli ospiti possono riscoprire sensazioni dimenticate, stare bene senza filtri e ritrovare il tempo lento e pieno.

Passeggiate nel verde della tenuta, trattamenti esclusivi nella spa e momenti di relax a contatto con la natura diventano esperienze autentiche di benessere, dove il lusso si esprime nella semplicità, nel radicamento e nella bellezza naturale.

Accanto al nuovo progetto, Borgo Scopeto propone anche novità anche in cucina. Il Glicine Bistrot propone una nuova esperienza gastronomica per il pranzo, celebrando i sapori autentici della Toscana con un approccio più tradizionale.