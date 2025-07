Bulgari apre la prima mansion del suo progetto Bulgari Resorts e Mansion Bodrum

Bulgari Resorts e Mansion Bodrum dà il via al suo progetto alberghiero e residenziale, sviluppato da Ahen con il completamento della prima mansion.

Il progetto si estende sulla punta di una penisola incontaminata di 60 ettari, incastonata tra due delle baie più spettacolari della costa di Bodrum. Il complesso, progettato dallo studio ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel, copre 68 ettari di giardini mediterranei terrazzati e comprenderà un resort e 101 mansion firmate Bulgari, situate fronte mare o sulle colline, con residenze da 3 a 6 camere da letto, pensate per dare vita a una comunità internazionale sicura, sostenibile e di alto profilo.

Ogni Mansion è progettata per integrarsi con naturale armonia nel contesto paesaggistico, attraverso una vegetazione autoctona che ricopre i tetti per ridurre al minimo l’impatto visivo dal mare e preservare l’incontaminato panorama naturale. Questa scelta architettonica non è solo estetica: rappresenta l’impegno di Bulgari per la sostenibilità e per un lifestyle autentico.

Ora aperta alle visite private, la Mansion racchiude tutta l’essenza dello stile mediterraneo. Su due livelli, la residenza con 6 camere da letto vanta una scenografica scala interna, un’imponente zona giorno a doppia altezza con vetrate a tutta parete, una grande sala da pranzo con cucina a vista firmata Molteni&C | Dada Engineered, una palestra privata attrezzata con macchinari Technogym, e una sala massaggi.

Le 101 Bulgari Mansions, con superfici comprese tra 850 e 2.800 metri quadri, sono distribuite su terreni terrazzati, tutte con vista panoramica sul mare. I residenti delle Mansion godranno di accesso privilegiato ai servizi del futuro Bulgari Resort Bodrum, inclusi ristoranti come Il Ristorante – Niko Romito, il giapponese Hôseki, un ristorante mediterraneo di pesce, il beachfront dining La Spiaggia, e l’iconico Bulgari Bar, tutti affacciati sul Mar Egeo con un molo privato per l’accesso via mare. Una spa di 2.200 metri quadri proporrà una filosofia di benessere immersiva, con terapie iperbariche, galleggiamento secco zero-body e una sauna al sale himalayano. I proprietari avranno inoltre accesso a due beach club privati, a un anfiteatro panoramico per eventi culturali, e a un servizio di gestione immobiliare personalizzato in grado di anticipare ogni esigenza.