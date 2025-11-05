Burj Al Arabi lancia Cape Morris, l’isola privata per esperienze uniche

L’offerta dell’iconico Burj Al Arab di Dubai si arricchisce di un’isola privata, riservata ai suoi ospiti, che promette esperienze di selvaggia raffinatezza.

Si chiama Cape Morris l’isola gestita dal Jumeirah Burj Al Arab, piccola lingua di sabbia tra le World Islands di Dubai, che gli ospiti dell’hotel potranno privatizzare per una giornata di privacy e lusso, o che può essere un’idea in più per gruppi o meeting aziendali.

Dal prossimo 10 novembre, saranno 3 le esperienze che Burj Al Arab offre ai suoi ospiti su Cape Morris: The Lunch Experience, una crociera di due ore e un’escursione di tre ore sull’isola per un massimo di 10 ospiti, con pranzo gourmet firmato dallo chef stellato Michelin Saverio Sbaragli; The Sunset Experience, con una crociera di due ore e un’escursione di tre ore per un massimo di 20 ospiti, che da Marsa Marina, con un’ora di navigazione panoramica verso l’isola, vivranno un’esperienza gastronomica firmata dallo chef con piatti condivisi, barbecue dal vivo, specialità di mare e dolci, accompagnati da cocktail tropicali e succhi rinfrescanti.

Infine, Make It Yours, ossia la possibilità di privatizzare Cape Morris dall’alba al tramonto. L’arrivo avviene a bordo di uno yacht di lusso privato, e sull’isola cucina gourmet su misura, servizi premium e attività acquatiche. Un’esperienza di assoluta privacy e servizio dedicato, modellata su misura per il gruppo o la coppia.