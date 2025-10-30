Carmen Otera nuova general manager di L’Albereta Relais & Chateaux

L’Albereta accelera sulla strategia di posizionamento nel turismo di lusso internazionale con la nomina di Carmen Otera a general manager, una scelta che riflette la volontà della famiglia Moretti e della vicepresidente del Gruppo Terra Moretti, Carmen Moretti, di consolidare ulteriormente il ruolo dell’iconica proprietà di Franciacorta tra le destinazioni d’eccellenza globali.

Otera porta con sé oltre vent’anni di esperienza nell’hotellerie di alta gamma, maturata in mete simbolo dell’élite internazionale come Porto Cervo, Cortina d’Ampezzo e la Costiera Amalfitana. Il suo percorso professionale include posizioni chiave in strutture cinque stelle lusso quali Furore Grand Hotel, Pevero Hotel, Cristallo Hotel SPA & Golf, il Gruppo Pellicano e un precedente incarico da deputy manager sia a L’Albereta sia a L’Andana tra il 2018 e il 2020.

Nel nuovo ruolo, Otera guiderà un piano di sviluppo orientato ai mercati emergenti del turismo di élite, puntando su strategie di sales & marketing altamente personalizzate, capaci di rispondere sia agli ospiti che pianificano con largo anticipo esperienze tailor made, sia a chi preferisce lasciarsi guidare una volta arrivato a destinazione.