Casa Angelina crea il Giardino dei Momenti

La Costiera Amalfitana si risveglia in vista della nuova stagione. Ad aprire le sue porte a fine marzo sarà Casa Angelina, indirizzo del quiet luxury a Praiano, che per la stagione 2026 presenta una novità che racconta da sola, al meglio, il mood di un soggiorno in questo angolo di mondo.

Prende forma, infatti, il Giardino dei Momenti, un progetto che unisce celebrazione e sostenibilità. In occasione di tappe significative della vita, durante il soggiorno, gli ospiti ricevono semi simbolici firmati Casa Angelina, che vengono piantati nel giardino biodinamico della proprietà. Un gesto semplice e autentico, pensato per trasformare un momento personale in una traccia viva, destinata a crescere nel tempo.

Un invito a tornare, a ritrovare ciò che è stato piantato fiorire stagione dopo stagione, nel rispetto dell’equilibrio naturale del luogo.

L’idea, infatti, è che più che un hotel, Casa Angelina sia una casa contemporanea lontano da casa, dove le storie personali si intrecciano con il paesaggio in modo naturale e consapevole.

La collocazione a Praiano permette infatti di entrare in relazione con una Costiera più silenziosa e autentica. Per questo Casa Angelina propone una selezione di esperienze esclusive, pensate per rivelare l’anima più intima del territorio ed essere vissute solo qui, con rispetto e profondità. Dalla pesca tradizionale notturna di totani con le lanterne, accanto ai pescatori locali, alle spedizioni alla ricerca delle materie prime, insieme al team food & beverage, il racconto passa attraverso persone, gesti e saperi condivisi. Laboratori di tombolo, momenti dedicati alla ‘tammuriata’ come espressione della tradizione popolare della Costiera Amalfitana, esperienze di ceramica con artigiani del territorio e rituali legati alla terra – come la raccolta dei limoni e le attività stagionali nell’orto – completano un percorso autentico e misurato.

Ogni esperienza è curata con discrezione, lontano da ogni forma di spettacolarizzazione, per offrire agli ospiti un contatto reale con il ritmo del luogo e un ricordo intimo e duraturo della Costiera Amalfitana.