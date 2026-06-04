Casa Bonavita, un rifugio intimo a Malta

Un luogo discosto e molto amato. È questa Casa Bonavita, nata dalla visione di Christopher e Suzanne Sharp, fondatori di The Rug Company, che con questo progetto debuttano nel mondo dell’hotellerie ad Attard, storico villaggio nel cuore di Malta. Ispirata alle radici maltesi di Suzanne e all’approccio al design che contraddistingue la coppia, Casa Bonavita nasce dall’idea di creare il rifugio che la coppia avrebbe sempre voluto trovare sull’isola: uno spazio intimo, ricco di carattere e capace di trasportare gli ospiti in un’atmosfera autentica e senza tempo.

Gli interni, curati da Suzanne Sharp Studio, restituiscono all’edificio il suo antico splendore, mantenendo intatta l’atmosfera accogliente e autentica di una dimora privata. Pareti affrescate, arredi d’antiquariato e tessuti pregiati conferiscono agli interni un senso di storia, profondità e continuità senza tempo. Le 17 camere e suite, ciascuna concepita con una propria identità, sono caratterizzate da un attento equilibrio tra luce naturale, palette cromatiche e proporzioni architettoniche. Molte si affacciano su terrazze private, giardini rigogliosi o sulla piscina, rafforzando il dialogo continuo tra interni ed esterni.