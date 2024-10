Casina Cinquepozzi, la masseria con residenza d’Artista

Si chiamerà Casina Cinquepozzi la nuova struttura lusso che aprirà la prossima primavera a Putignano, in Puglia, all’interno di una tenuta di 16mila ettari.

La struttura, una masseria del XVIII secolo, è stata ristrutturata con un progetto che ha lo scopo di riportarla in vita, con una personalità fortemente legata alla cultura. La loro struttura ospiterà, infatti, una residenza d’Artista, dedicata a progetti culturali per ospitare chef e artigiani da tutto il mondo.

La Manor House, con dieci camere da letto, si sviluppa su tre piani e dispone di ampi spazi per ospitare fino a 24 persone. Con 55 camere in totale, Casina Cinquepozzi è una vera rarità tra le masserie tradizionali pugliesi, e sarà dotata di una piscina all’aperto, di uno spazio per il pilates e di una cantina.