Castel Monastero riapre fra cucina gourmet e wellbeing

Riapre il primo giorno di primavera Castel Monastero , il resort nei pressi di Siena di proprietà della famiglia Marcegaglia , che ha fortemente voluto investire sulla struttura, un antico monastero, appunto, oggi eccellenza dell’ospitalità in Toscana.

Fra le novità, la Stella Michelin del Ristorante Contrada, guidato dall’executive chef Davide Canella . Il ristorante gourmet, situato nel cuore del borgo, riaprirà il 15 aprile proponendo un percorso gastronomico in stretta connessione con il territorio. In concomitanza con la riapertura del resort, il 21 marzo riaccende i fornelli il ristorante Cantina, situato nelle antiche cantine medievali del monastero, sempre sotto la supervisione di Davide Canella.

Altro pilastro di Castel Monastero è il benessere, grazie al contesto naturalistico in cui l’hotel si trova e alla Spa Monasterii, uno spazio di 1500 metri quadrati vocato alla rigenerazione del corpo e della mente, che nel corso del 2025 presenterà importanti novità in linea con la sua forte identità “olistica-botanica-monastica”.

In primis, una nuova Spa manager, Daniela Rossato; inoltre, un’area dedicata alla naturopatia e alla scoperta dei segreti di erbe medicinali e aromatiche, con cui realizzare oli essenziali per i massaggi. Nuovi i percorsi guidati creati per gli ospiti che vogliono conoscere di più sulla coltivazione e le virtù di piante spontanee e curative.