Il lusso significa anche e soprattutto vivere esperienze uniche, esclusive e irripetibili. Come quella che propone Faro Capel Rosso sull’estrema punta Sud dell’Isola del Giglio, nell’arcipelago toscano. Qui è in programma per il 23 e 24 novembre un’esperienza che ha inizio con un volo in elicottero, con atterraggio direttamente al faro.

L’appuntamento alle 17 è con lo chef-patron Roberto Rossi, dal ristorante Silene, una stella Michelin, per scoprire il racconto della sua cucina. Dopo l’aperitivo sarà proprio lui a preparare con una cena stellata, un vero e proprio viaggio nel gusto. Al risveglio, una lezione di bioenergetica e la colazione, che conclude il soggiorno a Faro Capel Rosso. L’esperienza speciale, con sorvolo in elicottero sull’Arcipelago toscano e cena stellata, rientra tra le proposte che Faro Capel Rosso riserva ai propri ospiti: in calendario sono previste nuove occasioni anche con chef diversi.