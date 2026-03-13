City Escapes, le crociere AmaWaterways per i periodi di spalla

Si chiama City Escapes la collezione di crociere fluviali presentata da AmaWaterways per i mesi di novembre e dicembre che prevedono soggiorni più lunghi nelle città lungo la Senna, il Reno e il Danubio. La caratteristica fondamentale della collezione è la possibilità di trascorrere 24 ore o più in città come Parigi, Amsterdam, Vienna, Strasburgo e Budapest, consentendo ai passeggeri di godersi destinazioni iconiche senza fretta.

“La creazione di City Escapes avviene in un momento in cui la compagnia ha esteso le proprie attività a quasi 11 mesi all'anno – dice l’a.d. di AmaWaterways, Catherine Powell -. Concentrarsi su soggiorni più lunghi nelle città è ideale per le crociere di novembre e dicembre, perché permette agli ospiti di esplorare le città quando non sono invase dai turisti”.

Gli itinerari di City Escapes sono stati adattati da altre crociere AmaWaterways e saranno lanciati quest'anno per poi essere ampliati nel 2027.