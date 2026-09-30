Colbert Collection raddoppia in Italia con l’Excelle Hotel San Gimignano

Colbert Collection raddoppia in Italia. A pochi mesi di distanza dal debutto, il nuovo marchio premium di Minor Hotels annuncia l’acquisizione di una seconda struttura in Toscana. Si tratta dell’ExCelle Hotel San Gimignano, Colbert Collection.

L’apertura, prevista per il 2027, porterà il marchio nel cuore della Toscana e contribuirà all’espansione internazionale di Colbert Collection.

ExCelle Hotel San Gimignano, Colbert Collection sarà ospitato all’interno dello storico Complesso di San Domenico, nel centro di San Gimignano, parte del sito Unesco.

Il progetto di recupero, affidato a Opera Laboratori, interesserà un antico convento e un’ex struttura carceraria e prevede la trasformazione di questo luogo in un nuovo polo dedicato all’ospitalità e alla cultura.

L’hotel disporrà di 33 camere, ricavate dalle originarie celle del convento, oltre a un ristorante e un bar. Il design manterrà gli elementi architettonici e il carattere storico dell’edificio, integrandoli con un’interpretazione contemporanea dell’accoglienza in grado di valorizzarne l’identità e il patrimonio.

“Colbert Collection è un elemento chiave della nostra strategia di crescita e ci permette di sviluppare hotel con una forte identità in destinazioni di particolare interesse culturale. ExCelleHotel San Gimignano, Colbert Collection riunisce patrimonio, cultura, gastronomia e ospitalità in uno dei luoghi più rappresentativi d’Italia”, ha dichiarato Gonzalo Aguilar, ceo di Minor Hotels Europe & Americas. “Siamo orgogliosi di collaborare con Opera Laboratori a un progetto che permetterà di restituire nuova vita a un importante complesso storico, aprendolo a un pubblico contemporaneo e alle generazioni future”.

La riqualificazione del Complesso di San Domenico comprenderà anche un teatro e un’arena per l’opera da oltre 1.000 posti, oltre a ristoranti, boutique, spazi per meeting ed eventi e un museo.