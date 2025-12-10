Collegio alle Querce, la destinazione per l’inverno

Sui colli di Firenze Collegio alla Querce, prima proprietà italiana in gestione ad Auberge Resort Collection, celebra in grande il suo primo Natale. Aperto ai fiorentini, il nuovo progetto “Collegio on Ice - A Winter Wonderland” suggella anche all’esterno l’eleganza degli spazi monumentali della villa settecentesca.

“Il 60% della proprietà è allo scoperto e lo sfruttiamo raddoppiando l’offerta sull’inverno attraverso infrastrutture, attività ed eventi” spiega il general manager Lorenzo Maraviglia. L’idea è contribuire a riposizionare Firenze come destinazione di charme per il turismo di lusso, prettamente americano - “la vera dipendenza della città” - e allo stesso tempo diventare un polo d’intrattenimento locale.

I clienti al 90% stranieri, di cui l’84% statunitensi, soggiornano 2 o 3 giorni, “ma molti estendono in last minute, perché trovano scoperta, cultura, comfort e relax come se fossero in campagna e diversi tornano dopo essere stati altrove”. Fino a fine gennaio, il giardino terrazzato diventa il Winter Village con pista di pattinaggio Beluga Ice Rink, cabanas Frette Lounge e chalet Beluga Vodka Bar e Oyster Gin Bar.

Concerti, eventi culturali e appuntamenti in sinergia con le eccellenze artigianali italiane trasformano l’hotel in una destinazione.