Como Hotels and Resorts apre il Como Cordeillan-Bages nel Medoc a Bordeaux

Como Hotels and Resorts apre la sua terza proprietà in Francia. Arriva Como Cordeillan-Bages, un hotel con 28 camere, che segna il debutto del marchio nella regione vinicola del Médoc a Bordeaux. Situato all’interno di una dimora del XIX secolo, l’hotel prende così forma come un luogo intimamente connesso al proprio territorio, dove il ritmo del Médoc si riflette in ogni esperienza. Situato a Pauillac, nel cuore di uno dei territori vitivinicoli più rinomati al mondo, l’hotel è circondato da vigneti e storici château.

La gastronomia rappresenta il cuore pulsante dell’esperienza firmata Como Cordeillan-Bages grazie alla collaborazione con il celebre chef Fabien Ferré, che guida la visione culinaria dell’hotel. Nel 2024 Ferré ha segnato la storia della gastronomia francese diventando il più giovane chef di sempre a conquistare tre stelle Michelin.

Gli interni dello château portano la firma della designer italiana Paola Navone, che ha reinterpretato gli spazi con sensibilità contemporanea e rispetto per il patrimonio storico dell’edificio. Una palette sofisticata di grigi, bianchi e blu metallici definisce un’eleganza discreta, mentre tessuti materici, arredi su misura e pareti a calce donano agli ambienti calore e personalità. Una terrazza affacciata sui vigneti immerge gli ospiti nel paesaggio del Médoc, mentre il Living Room e il Bar completano l’esperienza con un’atmosfera rilassata ed elegante.

L’intervento di Paola Navone abbraccia l’intera proprietà, introducendo armonia estetica e comfort contemporaneo nelle 28 camere e suite, incluse due signature Como Suites. Gli ospiti potranno inoltre scoprire la filosofia wellness di Como Shambhala, con una piscina esterna riscaldata di 25 metri, palestra completamente attrezzata, sauna e wellness amenities in camera.

Le esperienze proposte da Como Cordeillan-Bages nascono dal profondo legame con la cultura, il paesaggio e il patrimonio del Médoc. Dalle degustazioni private nei più rinomati château ai percorsi in bicicletta tra i vigneti, ogni attività è pensata per offrire un’immersione autentica nello spirito della regione. Grazie alla partnership con Château Lynch-Bages, gli ospiti beneficiano di accessi privilegiati, tra cui degustazioni di gruppo giornaliere gratuite e visite private personalizzate, disponibili su richiesta. L’hotel si trova inoltre a breve distanza da alcuni dei vigneti più prestigiosi al mondo, inclusi tre dei cinque Premiers Crus Classés di Bordeaux: Château Lafite Rothschild, Château Latour e Château Mouton Rothschild, lungo la leggendaria Route des Châteaux.

“L’apertura di questo storico indirizzo offre a Como l’opportunità di collaborare con uno degli chef più richiesti di Francia e di garantire agli ospiti un accesso privilegiato a Château Lynch-Bages, consolidando Como Cordeillan-Bages come punto di riferimento per l’eccellenza gastronomica e l’autenticità del territorio” afferma Olivier Jolivet, ceo di Como Holdings.