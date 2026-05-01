Conrad Athens The Ilisian: torna un simbolo della Capitale greca

Riapre sotto le insegne di Conrad Athens The Ilisian uno degli hotel simbolo della città, Hilton Athens, che dopo un’importante trasformazione si ripresenta sul mercato come un resort urbano contemporaneo.

“Segnando il debutto del brand in Grecia, Conrad Athens The Ilisian porta la miscela distintiva di design audace, lusso contemporaneo e connessione coinvolgente di Conrad Hotels & Resorts in una delle capitali culturalmente più risonanti d'Europa – spiega la società in una nota -. Le 278 camere e suites dell’hotel sono tra le più spaziose nella città e si trovano nel cuore del The Ilisian, una nuova destinazione a uso misto che comprende anche una serie di ristoranti e bar, un'offerta benessere in stile resort con protagonista la piscina all'aperto più grande di Atene, residenze private e il club riservato ai soci della House of NYNN”.

L’hotel offre la più ampia collezione di suite di Atene, tra cui tre Presidential Suite, una Royal Suite e, in arrivo entro la fine dell’anno, l’Omega Penthouse, completa di piscina privata e viste panoramiche sull’Acropoli e sul Mar Egeo.