Constance Le Chaland, il nuovo eden a Mauritius firmato Constance Hotels & Resorts

Constance Hospitality e IKO (Mauritius) Hotel Ltd siglano un accordo strategico per la gestione dell’hotel di Le Chaland, sulla costa sud-orientale di Mauritius. Dal febbraio 2026 la struttura entrerà nel portfolio Constance Hotels & Resorts con il nome Constance Le Chaland, rafforzando la presenza del brand nell’Oceano Indiano. L’operazione unisce le radici mauriziane del Currimjee Group all’expertise internazionale di Constance, sinonimo di lusso autentico e servizio personalizzato. Pensato come un santuario naturale, l’hotel si integra nel paesaggio con un’architettura discreta e una filosofia “True by Nature”, tra spiaggia incontaminata, benessere olistico, gastronomia legata al territorio e una solida visione di lusso sostenibile. Con 170 camere, otto ristoranti, spa e piscine, Constance Le Chaland punta a diventare uno dei nuovi riferimenti luxury dell’isola.