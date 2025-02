Corinthia sbarca a Dubai: nel nuovo hotel la piscina più alta del mondo

Corinthia Hotels atterra a Dubai, con uno sviluppo alberghiero e residenziale firmato insieme a Dubai General Properties.

Situato all'interno di un complesso a due torri sulla Sheikh Zayed Road, nei pressi del Museum of the Future, l'edificio raggiungerà un'altezza superiore ai 500 metri, classificandosi tra i più alti al mondo. Le due torri saranno collegate da una lobby sospesa a oltre 200 metri di altezza, con un progetto che trasformerà lo skyline della città. Il punto culminante del progetto sarà la piscina a cielo aperto più alta del mondo, situata a oltre 500 metri d’altezza.

“Siamo orgogliosi di portare il brand Corinthia a Dubai. Sia l’hotel che le residenze saranno un’icona di design e lusso, accompagnati dall’inconfondibile servizio raffinato che contraddistingue Corinthia” spiega Simon Casson, ceo di Corinthia Hotels.

Destinato a diventare un punto di riferimento globale, il nuovo complesso ospiterà il cinque stelle Corinthia Dubai, insieme a serviced apartments e attici firmati Corinthia. Ospiti e residenti potranno godere di un'esperienza esclusiva presso Corinthia Wellness, una spa di nuova generazione con piscine interne ed esterne, attrezzature fitness all'avanguardia, personal trainer e un team di esperti dedicati al benessere.

La struttura includerà spazi per eventi e un grande salone con viste spettacolari su Jumeirah Beach, oltre a cinque ristoranti e bar con panorami mozzafiato sulla città e sul mare. Tra le esclusive strutture del complesso vi saranno piscine panoramiche oltre a piscine private per gli attici e gli appartamenti. Inoltre un esclusivo club privato e ampi spazi verdi per migliorare la qualità dell’aria e il benessere degli ospiti.