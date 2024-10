Novità in vista per la Costa Smeralda. L’iconico paradiso turistico della Sardegna sembra essere sul punto di passare di mano. Pare infatti che il Qatar, attuale proprietario delle strutture e dei terreni, sia intenzionato a liberarsi della proprietà.

Ad acquisirla, secondo Il Fatto Quotidiano, un nome che sta facendo man bassa di strutture superlusso, in Italia e nel mondo, quello di LVMH, il gruppo che fa capo a Bernard Arnault. Il gruppo ha già, infatti, acquisito la gestione degli hotel Pitrizza e Romazzino, commercializzati sotto i brand Cheval Blanc e Belmond, ma, secondo quanto riportato, sembra che le trattative siano in stato avanzato anche per il Cala di Volpe e il Pevero Golf Club.

Non solo. Nel mirino di LVMH ci sarebbe l’acquisto dell’intera superficie della Costa Smeralda, con quindi tutti gli hotel, le sedi, le banchine di Porto Cervo, i campi da golf e soprattutto i diritti a costruire nuove strutture. Diritti che però, al momento, sono bloccati dal Piano paesaggistico regionale: sarebbe questo il motivo principale alla base del disimpegno del Qatar.