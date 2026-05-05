Cresce il portfolio Preferred Hotels & Resorts: 20 nuovi indirizzi

Si amplia il portfolio di Preferred Hotels & Resorts. Il luxury brand ha accolto 20 nuovi membri nel primo trimestre del 2026.
Le new entry includono indirizzi di carattere e particolari, come il resort francese Boscolo Hotel Lyon and Spa - L.V.X. Collection, a Lione; il rifugio alpino Loewen Hotel Montafon-L.V.X. Collection, situato a Schruns, in Austria; l’Ametis Villa Bali-Collezione L.V.X., complesso di ville situato a Bali; il nuovo lodge ENVI Paje-Lifestyle Collection, a Zanzibar; e il ranch all-inclusive Tumbling River Ranch-L.V.X. Collection, a Grant, Colorado.
Le altre strutture entrate a far parte del portfolio globale di Preferred Hotels & Resorts includono: il Gran Hotel Claridge Granada-L.V.X. Collection, situato a Granada e previso in apertura a giugno; l’Hotel Peralada-L.V.X. Collection, situato nell’omonima località spagnola; il Mongibello Ibiza-Collezione Lifestyle; il Romègas Hotel – Collezione L.V.X., al debutto a La Valletta a giugno; il Grand Hôtel Soleil d’Or– Lifestyle Collection, a Megève; The Muse New York-Collezione Lifestyle; The Tides Inn-Collezione L.V.X., a Irvington; Allegretto Vineyard Resort– L.V.X. Collection, a Paso Robles, in California; Vinarosa Resort & Spa– Lifestyle Collection; a Santa Rosa, in California; Villa La Valencia Beach Resort & Spa Los Cabos – Collezione Lifestyle, Preferred Residences; Lucero Residences Golf & Wellness Resort – Lifestyle Collection, a Chiriquí, Panama; NANNAI Noronha – Collezione L.V.X., a Fernando de Noronha, Brasile; Last Word Makanyane – Collezione Lifestyle, al debutto a luglio a Madikwe; e il Lion in the Sun Boutique Hotel & Spa – Collezione Lifestyle, a Malindi, in Kenya.