Continua a crescere il portfolio di Preferred Hotels & Resorts. Il brand di hotel indipendenti annuncia nuove aperture nel prossimo biennio in Europa, nei Caraibi, in Nord America, in Nord Africa, in Medio Oriente e in America Latina.

“Le nostre aperture previste per il 2027 riflettono ciò che rende i viaggi di lusso indipendenti così affascinanti: hotel straordinari con un autentico senso del luogo, ciascuno con un proprio carattere e un legame distintivo con la propria destinazione - anticipa Lindsey Ueberroth, amministratore delegato di Preferred Hotels & Resorts -. Da rifugi intimi immersi nella natura a hotel urbani contemporanei e nuovi resort ambiziosi in destinazioni emergenti, questo prossimo capitolo del nostro portafoglio offrirà una scelta più ampia e nuove scoperte ai viaggiatori di tutto il mondo, rafforzando al contempo la nostra presenza nei principali mercati globali”.

Le new entry

Tra i nuovi indirizzi in pipeline, apriranno nella primavera del 2027 l’Hôtel California Paris Champs-Elysées (Parigi, Francia), The Osório Hotel (Lisbona, Portogallo), The Botany (Saint Thomas, Isole Vergini americane), Perlen House (San Antonio, Texas) e Inna Resort & Spa (Puerto Morelos, Messico).

Debutteranno nella seconda metà del ‘27 invece il Wynn Al Marjan Island (Ras Al Khaimah, Emirati Arabi), Pendry Mexico City (Città del Messico, Messico), CHUKUM Lagoon Hotel & Residences (Punta Cana, Repubblica Dominicana), The Stelle (Park City, Utah), Pendry Barbados (St. Peter, Barbados) e Pendry Tampa (Tampa, Florida).

In programma infine per il 2028 le aperture del The Shenandoah Nature Resort (Virginia, Stati Uniti) e del Gran Cosón (Las Terrenas, Repubblica Dominicana).