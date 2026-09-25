Explora Journeys ha firmato una lettera d’intenti con il cantiere navale olandese Den Breejen Shipyard per la costruzione delle sue prime navi fluviali di lusso.

L’annuncio arriva dalla stessa compagnia, che ora porterà la sua filosofia Ocean State of Mind lungo i principali fiumi d’Europa, unendo “la libertà e il piacere della scoperta via mare all’eleganza e alla raffinatezza dell’ospitalità e del design europei”.

Per il momento non sono disponibili ulteriori precisazioni sul prodotto; in ogni caso, sottolinea Explora Journeys, L’apertura delle vendite è prevista nel 2027.

“Ulteriori dettagli sul design delle navi - aggiunge la nota -, sulle esperienze a bordo, sulle tempistiche di consegna e sui primi itinerari saranno annunciati prossimamente”.