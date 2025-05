Crystal Cruises, gli itinerari ‘immersivi’ di Serenity e Symphony per la seconda metà del 2027

Crystal Cruises guarda avanti. La compagnia di crociere alza il velo sulla collezione di itinerari della seconda metà del 2027, che prevede un’ampia gamma di itinerari a bordo di Crystal Serenity e Crystal Symphony.

Una programmazione pensata per rispondere alla crescente richiesta di esperienze immersive e che consentirà, da luglio a dicembre, di esplorare oltre 90 destinazioni in quattro continenti, con viaggi studiati per mettere in risalto sia i luoghi iconici, sia tesori meno conosciuti. Tra questi i fordi norvegesi, la costa cilena e i mercati del Nord Africa.

Durante gli itinerari saranno previste soste prolungate nei porti, numerosi overnight e itinerari incentrati su specifiche regioni, per permettere agli ospiti di avere tutto il tempo per immergersi in ogni destinazione. E grazie alla collaborazione con Abercrombie & Kent, i viaggiatori potranno partecipare a escursioni a terra, che offriranno accessi esclusivi e approfondimenti guidati da esperti della cultura e della storia locali.

A bordo, gli ospiti potranno godere del primo Casino de Monte-Carlo in mare, del ristorante Umi Uma dello chef Nobu Matsuhisa, del Beefbar di Riccardo Giraudi, oltre a un nuovo menù dell’Osteria d’Ovidio firmato dai rinomati fratelli Alajmo. Non mancheranno poi i programmi di benessere trasformativi presso l’Aurōra Spa e spettacoli serali in stile Broadway.

“I nostri itinerari del 2027 offrono alcune delle esperienze di viaggio più straordinarie al mondo”, anticipa Mario Parodi, vp della pianificazione itinerari e operazioni portuali e carburante per Crystal. “Dai paesaggi mozzafiato della Patagonia alla bellezza naturale dell’Islanda, questi viaggi promettono avventure indimenticabili da lista dei desideri. Abbiamo progettato ogni crociera con attenzione, includendo soste prolungate nei porti, per garantire ai nostri ospiti tempo e flessibilità sufficienti a immergersi davvero nelle ricche esperienze che ogni destinazione ha da offrire.”

La programmazione

Tra gli highlights della programmazione di Crystal Serenity, itinerari alla volta dei ghiacciai dell’Inside Passage dell’Alaska; un viaggio da Vancouver a Charleston, che toccherà oltre una dozzina di vivaci destinazioni in Nord America, Messico, America Centrale e Caraibi; un itinerario lungo la costa orientale degli Stati Uniti e le Marittime Canadesi con crociere da New York a Quebec; una crociera autunnale che dal Canada raggiungerà le calde coste di Bermuda, Caraibi e Brasile; una navigazione lungo la costa atlantica meridionale del Sud America e una lungo la costa pacifica del Sud America.

Quanto a Symphony, la programmazione vede un viaggio attraverso l’Europa occidentale e la Scandinavia; un’avventura artica alla scoperta delle meraviglie di Islanda, Groenlandia e Isole Britanniche; un itinerario alla volta delle Isole Britanniche e del Mediterraneo; un’esplorazione del Mediterraneo, in partenza da Civitavecchia verso Lisbona; un itinerario in partenza dalla capitale portoghese alla volta della Colombia, passando per Fort Lauderdale, Cozumel, Belize e isola di Roatán; e una fuga nei Caraibi meridionali e nelle Indie Occidentali, con tappe ad Aruba, Curaçao, Bonaire, St. Martin e St. Kitts.