Crystal, slitta al 2034 l’arrivo della terza nave di nuova generazione

Slitta la consegna della terza nave di nuova generazione targata Crystal. L’unità, che sarà realizzata nei cantieri italiani di Fincantieri, sarà consegnata nel 2034, due anni dopo rispetto alla tempistica inizialmente prevista.

La nave sarà gemella della nuova Crystal Grace, il cui debutto è programmato nel 2028, e della seconda unità attesa nel maggio 2031. Tutte e tre le new entry avranno una capacità di 650 ospiti.

L’opzione per la terza nave era stata annunciata nel 2024, nell’ambito di un accordo iniziale con Fincantieri per due nuove costruzioni.

L’entusiasmo del pubblico per la nuova Crystal Grace fa ben sperare anche per le due nuove unità in arrivo. “La risposta ha superato le nostre aspettative”, ha riferito a Travel Weekly Cristina Levis, ceo di A&K Travel Group, società proprietaria del brand Crystal.

Il debutto della Crystal Grace è fissato per l’11 giugno 2028 a Civitavecchia.

La stagione inaugurale vedrà la nave impegnata nel Mediterraneo per tutta l’estate 2028. La nave raggiungerà poi New England e Canada orientale, prima di proseguire verso Bermuda e Caraibi, con partenze da Fort Lauderdale.