Da Roma a Istanbul, il primo viaggio internazionale di La Dolce Vita Orient Express

“Con questa partenza Arsenale compie un passo importante nel percorso che abbiamo intrapreso per riportare l’Italia tra i protagonisti del grande viaggio ferroviario internazionale”. Paolo Barletta, amministratore delegato di Arsenale, commenta così il primo viaggio internazionale di La Dolce Vita Orient Express diretto a Istanbul, partito nei giorni scorsi dalla Stazione di Roma Ostiense, rilanciando così una delle rotte più evocative della storia ferroviaria europea.

A inaugurare la partenza il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi. Questa mossa rappresenta un passo in avanti nella costruzione di una presenza internazionale del gruppo nelle crociere ferroviarie di lusso, capace di coniugare l’esperienza del viaggio con la scoperta del patrimonio storico e culturale dei territori attraversati.

“Roma e Istanbul - continua Barletta - sono due città che hanno segnato la storia del Mediterraneo e dell’Europa. Tornare a collegarle attraverso un’esperienza ferroviaria d’alta gamma significa recuperare una tradizione straordinaria e darle una prospettiva contemporanea. È anche il risultato di un progetto industriale italiano, sviluppato grazie a competenze e collaborazioni che dimostrano il potenziale del nostro sistema ferroviario”.

L’itinerario di cinque giorni ha fatto tappa a Venezia, Budapest, Brasov e Sinaia in Transilvania e, infine, Istanbul.