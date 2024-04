Dagli Usa Bark Air, la compagnia di jet privati per gli amici a 4 zampe

Quando si parla di viaggi di lusso, la cura maniacale di ogni singola esigenza del cliente è cruciale. Anche quando l’esigenza in questione ha a che fare, per esempio, con i loro piccoli amici a quattro zampe. Lo ha ben compreso Bark, azienda specializzata in prodotti per animali, che ha da poco dato vita a Bark Air, servizio di luxury jet privati per cani.

Per fugare ogni dubbio, non si tratta di una trovata pubblicitaria, ma di una vera e propria compagnia aerea dedicata ai pet che si appresta a debuttare negli Usa e che - riporta Travel Weekly - inizialmente collegherà New York a Los Angeles e Londra.

A bordo tutti i comfort per garantire a fido un viaggio tranquillo e privo di stress, tra giochi, comode cucce e lettoni da condividere con l’amato proprietario.

E se il proprietario non può viaggiare con lui, un team di volo è a sua completa disposizione per garantirgli le coccole e la compagnia di cui ha bisogno.

Ogni jet è configurato per ospitare 10 cani con i rispettivi padroni. Il costo del servizio si aggirerà inizialmente tra i 6mila e gli 8mila dollari, a seconda della rotta.