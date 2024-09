Dalle crociere all’hotellerie di lusso, Brancaleoni è il nuovo cco di Kempinski Hotels

Massimo Brancaleoni cambia rotta. Dopo aver passato decenni tra le fila di grandi nomi dell’industria delle crociere, ricoprendo incarichi di primo piano in Costa Crociere e recentemente in Silversea, il manager approda nell’hotellerie di lusso firmata Kempinski Hotels.

Il Gruppo ha annunciato infatti il suo arrivo, il prossimo 1° novembre. Brancaleoni assumerà l’incarico di chief commercial officer, ereditando il ruolo da Amanda Elder, che si appresta a lasciare Kempinski per intraprendere nuove strade. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Massimo, un esperto leader del turismo con un background internazionale e un’immensa competenza strategica - ha affermato in una nota Barbara Muckermann, chief executive officer di Kempinski Group -. Con la sua profonda conoscenza negli ambiti del pricing & revenue management, del cmmercial planning and operations e della digital transformation, sarà una grande risorsa per Kempinski, mentre ci addentriamo in una nuova era”.

Prima di iniziare la sua lunga carriera nella filiera dei viaggi, Brancaleoni ha studiato presso la Facoltà di Economia dell’Università di Genova e presso la IESE Business School di Barcellona. Dal 2022 è docente ospite di ‘Economia delle crociere, dei traghetti e dello yachting’, presso l’Università degli Studi di Genova.

Commentando la nomina, Brancaleoni ha dichiarato: “Sono molto onorato di entrare a far parte di Kempinski Hotels in questo momento. Dal momento che l’azienda sta lavorando a una nuova strategia globale e rilancerà il marchio nei prossimi anni, sono più che felice di far parte di questo viaggio e di dare forma al futuro di questo gruppo iconico”.