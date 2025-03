Debutta ad aprile Vetera Matera, nuovo Relais & Châteaux fra i Sassi

Debutterà il prossimo 12 aprile Vetera Matera, nuovo indirizzo Relais & Châteaux nella città dei Sassi. Nato dalla sinergia fra il Gruppo Bellevue, espressione di una lunga tradizione di ospitalità sorrentina, e un imprenditore materano, Vetera Matera non è un semplice hotel, ma un'esperienza sensoriale.

Nato dal restauro di un angolo suggestivo del Sasso Barisano, la struttura mette a disposizione 23 stanze di cui 8 suite distribuite in un complesso che abbraccia epoche diverse, dal Medioevo all'Ottocento, creando un affascinante intreccio di stili e suggestioni. Le camere si dividono in ipogee, scavate nella roccia, con un'esperienza di quiete e raccoglimento unica al mondo e in stanze inondate di luce, nelle zone più alte, che si affacciano su straordinari scorci dei Sassi.

Vetera Matera è anche un invito a esplorare i sensi. Il ristorante, ricavato in una sala sotterranea, propone un viaggio gastronomico alla scoperta dei sapori lucani, reinterpretati dallo chef Eduardo Estatico con la precisa volontà di valorizzare i prodotti del territorio. La cantina, un vero e proprio scrigno nel cuore della roccia, custodisce un'ampia selezione di vini, per un'esperienza enologica che celebra la ricchezza del terroir.

La spa, un rifugio di pace e benessere scavato nella pietra, è un luogo dove rigenerare corpo e mente, abbandonandosi a trattamenti esclusivi, tra cui l’innovativo Zerobody, il sistema brevettato che consente di sperimentare l’assenza di gravità, galleggiando su 400 litri di acqua calda.