Debutta in Cina The Ritz-Carlton Suzhou

Ritz-Carlton debutta a Suzhou, la città storica vicino a Shanghai, in Cina. Si tratta del primo hotel a marchio Ritz-Carlton nella cosiddetta ‘Venezia d’Oriente’. Situato nel cuore della città, il Ritz-Carlton, Suzhou si trova a due chilometri a piedi da rinomate attrazioni come il Lingering Garden, il Tempio Xiyuan e Shantang Street. L'hotel è anche vicino alla linea della metropolitana della città e a soli tre chilometri dalla stazione ferroviaria di Suzhou, con accesso ferroviario ad alta velocità a destinazioni popolari, tra cui Shanghai, Xi'an e Guangzhou, il che lo rende un comodo rifugio sia per i viaggiatori leisure che business.

“Suzhou, con i suoi giardini senza tempo, i canali classici e la tradizione secolare di arte e artigianato, offre un ambiente straordinario per l’esperienza The Ritz-Carlton - dice Tina Edmundson, presidente luxury brand Marriott International -. Siamo onorati di invitare gli ospiti a immergersi nella bellezza poetica e nel ricco patrimonio della città, reinventati attraverso la nostra raffinata lente di lusso e servizio leggendario”.

Progettata dagli architetti KPF, la straordinaria facciata dell'hotel utilizza tecniche moderne per reinterpretare gli elementi tradizionali di Suzhou con i tetti con tegole blu. Gli interni, dell’architetto Peter Remedios, rendono omaggio al leggendario commercio della seta di Suzhou e agli iconici giardini classici.

L'hotel dispone di 190 camere, tra cui 57 lussuose suite di 86 metri quadrati. La Ritz-Carlton Suite, che si estende su 306 metri quadrati, offre una terrazza aperta con vista panoramica sugli iconici giardini della città. Gli ospiti che soggiornano nelle camere e suite Club Level potranno accedere al Ritz-Carlton Club, uno spazio esclusivo e intimo che offre un'atmosfera di privacy e raffinatezza.

I quattro ristoranti e bar dell'hotel fondono la cultura enogastronomica Ritz-Carlton con il panorama culinario della regione.

Ulteriori servizi includono un centro fitness aperto 24 ore su 24 con attrezzature all'avanguardia e una piscina di 143 metri. Per incontri e meeting aziendali, l'hotel offre quattro spazi per eventi, tra cui una spaziosa ballroom di 508 metri quadrati, tre sale riunioni multifunzionali e uno spazio all'aperto nello stile dei giardini classici di Suzhou.