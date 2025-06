La collaborazione tra Ferretti Group e Flexjet, stretta nel 2024, consolida la partnership tra i due colossi del lusso mare-cielo e offre l’eccellenza del viaggio riconoscibile alla clientela Uhnwi. Ogni elemento evoca la raffinatezza della Dolce Vita: contrasto cromatico dei tessili, finiture di pregio, pannelli striati in legno lucido, servizi in porcellana, argenteria. E sottolinea la passione per la bellezza artigianale e le altissime prestazioni che accomuna le due aziende.

“Dopo il Covid la nostra clientela è più giovane e leisure e chiedeva la copertura di tratte internazionali, specialmente verso il Medio Oriente e l’Oman, luoghi di esperienze di puro lusso. Il modo migliore per internazionalizzarci era allearsi con aziende rinomate a livello globale e studiare esperienze di viaggio memorabili, a partire dalla cabina - dichiara Kenn Ricci, chairman di Flexjet - Il design è parte integrante dell’esperienza di altissimo livello. Riva Volare rappresenta non solo la celebrazione di un’icona di design, ma anche un’audace dichiarazione della direzione da noi intrapresa, definendo lo standard per un marchio del lusso moderno”.

Gli elicotteri saranno operativi in Italia, nella Riviera francese e in Florida e rispondono alla crescente richiesta estiva di voli privati verso Italia e Francia. Il jet da 15 passeggeri vola fino a 16 ore da New York a Tokyo, Londra, Singapore o Milano.