Debutta The James Suite Hotel Firenze 1564, lusso british in Toscana

Si chiama The James Suite Hotel Firenze 1564, ed è un nuovo boutique hotel in stile decisamente eclettico che si presenta come un interessante proposta lusso nel cuore della città del Rinascimento. L’hotel all suite, con 14 camere, è frutto della visione del designer James Cavagnari, che ha trasformato la sua casa d'infanzia in un raffinato rifugio che fonde perfettamente la tradizione inglese con il fascino toscano. Nato a Londra nel 1964 e cresciuto a Firenze, Cavagnari ha progettato oltre 200 boutique per Salvatore Ferragamo e ha guidato la riprogettazione globale dell'identità retail di Bulgari. Il suo lavoro di design spazia dalla Toscana alla Sicilia, dall'Asia centrale al Sud della Francia e a Londra, ma il James Suite Hotel è il suo progetto più personale.

Situato nel centro della città, a pochi passi dalle principali meraviglie di Firenze, il boutique hotel sorge all’interno di un palazzo costruito nel 1564, come testimonia il numero inciso sull'edificio dell'hotel. La struttura conserva ancora molte delle sue caratteristiche rinascimentali; oggi, questi spazi senza tempo sono stati reinterpretati con un nuovo approccio all'ospitalità, elegante e intimo.

Immerso nella bellezza di Firenze, The James offre agli ospiti un mix unico di arte, design e intimità. Ogni suite è realizzata con materiali raffinati, luci soffuse e dettagli accuratamente selezionati che creano spazi al tempo stesso teatrali e profondamente personali. Velluti pregiati, ceramiche, opere d'arte contemporanea e arredi vintage si combinano per trasformare ogni camera in un palcoscenico dove memoria e immaginazione si intrecciano.

Ispirato all’impronta inglese di James Cavagnari, l'influenza britannica si intreccia in tutti gli interni del palazzo. Una caratteristica è un manufatto reale: l'originale guardaroba mobile della defunta Regina Elisabetta II. Realizzato in legno di mogano con scomparti per abiti, sciarpe e accessori, offre uno scorcio raro sulla vita reale, completato da un suggestivo ritratto della giovane Regina Elisabetta.

Oltre alle suite, gli ospiti possono godere del James Restaurant e del 1564 Lounge Bar, dove piatti tradizionali vengono rivisitati con un tocco mediterraneo in un ambiente rilassato ma al tempo stesso distintivo. Legno naturale, pavimenti artigianali, dettagli in ottone, toni terrosi e un suggestivo lampadario rosa a più livelli si combinano per creare uno spazio elegante e accogliente, dove design e cucina si fondono.