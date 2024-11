Debutta W Prague, unconventional Art Noveau. La gallery

Il brand W sbarca in Repubblica Ceca con W Prague. Il brand riapre, interpretandolo in maniera unconventional, l’ex Grand Hotel Evropa, la storica struttura in stile Art Nouveau della capitale. In Piazza Václavské, W Prague rivitalizza lo storico hotel, testimone di momenti storici e pioniere dell'innovazione nel 1900. L'hotel dispone di 161 camere e suite arredate con stile, tra cui WOW Bohemia Duplex, la caratteristica W Lounge e il bar Above Rooftop con vista sul paesaggio circostante, con tutti gli ambienti ispirati alla storia e alla cultura della città.

Gli architetti di fama internazionale Benoy e il pluripremiato studio londinese di design AvroKO, in collaborazione con i designer locali Chapman Taylor, hanno reimmaginato uno dei punti di riferimento della città ispirandosi alla ricchezza culturale di Praga e alle radici Art Nouveau dell'edificio. La palette di colori utilizza i toni originali dell'edificio, bene culturale della città, tra cui tonalità naturali, come giallo, beige, terracotta, grigio scuro e verde per le decorazioni in stucco. Oltre al meticoloso restauro, è stata aggiunta un'ala contemporanea a forma ellittica di 9 piani, progettata dallo studio di architettura DAM.

Poiché Praga viene spesso definita la Città d'oro, il tema dell'elisir d'oro è presente in tutto il progetto, dall'incantevole facciata agli accoglienti spazi comuni fino al totem di W Hotels, che guida gli ospiti tra l'edificio storico e l'ala contemporanea. A tutto questo si aggiunge il “Fantastical Garden”, ispirato all'arte onirica dell'artista ceco Alphonse Mucha. Il progetto incorpora elementi stravaganti e di evasione sia nell'edificio storico che nella nuova ala, invitando gli ospiti a un viaggio di scoperta e meraviglia. Il corridoio è infatti è rivestito da un ricamo unico, “Fantastical Garden”, realizzato dallo studio londinese Adam Ellis e ispirato agli elementi di un giardino magico. Gli ospiti sono trasportati attraverso questo passaggio di grande impatto visivo da una varietà di abbellimenti di flora e fauna, tra cui intrecci botanici, colibrì, api e farfalle, arricchiti da lampadari floreali creati da Preciosa Lighting. Le suggestive installazioni d'arte e di vetro di W Prague, curate dall'Adam Ellis Studio e da artisti locali, sono state progettate per migliorare ulteriormente l'esperienza degli ospiti.. Tra i punti salienti figurano la psichedelica arte murale del bar Bisou e il murale da giardino di Michael Škapa, che costituisce il fulcro del W Lounge Garden. W Prague invita gli ospiti a esplorare tutti i suoi ristoranti, ognuno dei quali offre un'esperienza culinaria unica e memorabile. Un tempo epicentro della mondanità praghese negli anni Venti, l'hotel vedrà la rinascita dell'iconico Grand Café, in collaborazione con il ristoratore monegasco Riccardo Giraudi. Le Petit Beefbar del Grand Café è invece un bistrot di alto livello che si distacca dalle tradizionali steakhouse e si concentra su concetti di condivisione con carni pregiate e locali, traendo ispirazione da palette e ricette globali.