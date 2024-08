Dolce Vita Orient Express: si parte nella primavera del 2025

La Dolce Vita Orient Express, il primo treno luxury italiano, inizierà a viaggiare nella primavera del 2025 e le prenotazioni sono già aperte. Gli itinerari disponibili sono otto, tutti con partenza e arrivo su Roma, ciascuno a base di esclusività e Made in Italy. Tra le destinazioni non mancheranno Venezia, Matera, Portofino e poi ancora città toscane, piemontesi nonché Abruzzo e Sicilia, per un totale di 14 regioni e 131 località.



Una volta a bordo, gli ospiti potranno gustare i piatti dello chef tre stelle Michelin Heinz Beck oltre a immergersi nel pieno stile italiano grazie a un design che vuole osannare proprio il periodo della Dolce Vita. Composto da 12 carrozze, il treno accoglierà massimo 62 passeggeri con sistemazioni che prevedono 12 cabine deluxe, 18 suite e la preziosa La Dolce Vita Suite.