Dubai, nasce Maserati Island: le residenze a marchio del Tridente

Debutterà nel 2030 Maserati Island al presso The World Islands di Dubai. Maserati Island, realizzato da Maserati e SAMANA Collecta, si configurerà come un complesso residenziale, pensato per essere vissuto tutto l’anno e caratterizzato dall’identità distintiva del Tridente.

Il masterplan di Maserati Island prevede ampi spazi verdi di ispirazione italiana, che fanno da cornice a un complesso architettonico composto da 840 residenze a marchio Maserati, affiancate da sette ville sull’acqua ultra-esclusive e due “tree villa” immerse nella vegetazione. Il primo lotto comprende 232 residenze dotate di piscina privata, con tipologie che spaziano dai monolocali ad appartamenti con una, due, tre o quattro camere da letto.

Ispirati dal linguaggio stilistico di Maserati, gli interni delle residenze e le aree comuni sono arricchiti dagli arredi della collezione “Giorgetti Maserati Edition”, nata nel 2025 dalla collaborazione creativa tra queste due icone italiane. A completare questa visione vi è un concetto di ospitalità che va ben oltre i servizi esclusivi, abbracciando il benessere, la cultura, il gusto e il piacere della condivisione: un’esperienza multisensoriale che esprime l’autenticità dello stile di vita italiano.

“Con Maserati Island, abbiamo compiuto un passo importante nel percorso iniziato con Casa Maserati, trasformando la nostra visione del lusso italiano in un’esperienza di vita esclusiva – dice Santo Ficili, ceo di Alfa Romeo e Maserati -. La collaborazione con SAMANA Collecta ci consente di portare l’identità e i valori del Tridente in una delle destinazioni più prestigiose al mondo, dando vita a un progetto unico e straordinario, proprio come le nostre auto. La visione del lusso di Maserati è sempre stata distintiva, fondata su eleganza, bellezza, passione e cura per i dettagli. Con Maserati Island, questi valori trovano un’espressione nuova e tangibile, rafforzando il nostro legame con la clientela e ampliando il dialogo con un pubblico internazionale in costante crescita. Si tratta di un progetto che incarna l’eccellenza del “Made in Italy”, che il Tridente rappresenta e promuove in tutto il mondo da oltre un secolo”.

Concepita come residenza principale fruibile tutto l’anno, Maserati Island coniuga l’intimità di un rifugio privato con la comodità della vita urbana. I residenti potranno accedere a un ecosistema completo di infrastrutture, pensate sia per il tempo libero che per le esigenze quotidiane. Il cuore pulsante dell’isola, dedicato alla convivialità e alla gastronomia, offre diverse esperienze culinarie – tra cui un esclusivo ristorante italiano galleggiante – e un vivace beach club. L’offerta dedicata al benessere e allo svago comprende spiagge private, una laguna centrale, piscine, spa olistiche, padiglioni fitness indoor e outdoor, oltre a un porticciolo attrezzato per gli sport acquatici. Per quanto riguarda il lavoro e le necessità di ogni giorno, sono a disposizione aree di co-working executive, connettività ultra-rapida, una selezione di negozi e servizi di concierge pensati su misura per imprenditori e famiglie di respiro internazionale. Il collegamento con la terraferma è garantito da un servizio di navette su yacht di lusso tra Maserati Island e la costa di Dubai, trasformando lo spostamento quotidiano in un tranquillo viaggio lungo la costa.

“La collaborazione con Maserati per il lancio di Maserati Island rappresenta una pietra miliare, non solo per SAMANA Collecta, ma per l’intero panorama immobiliare di lusso a Dubai – spiega Imran Farooq, ceo di SAMANA Developers -. Quando abbiamo fondato SAMANA Collecta, il nostro obiettivo era andare oltre lo sviluppo immobiliare tradizionale, creando destinazioni uniche, caratterizzate dal design, dal prestigio internazionale e da una filosofia che mette la vita delle persone al centro. Unendo il brand Maserati – fatta di artigianalità italiana ed eleganza senza tempo – alla nostra competenza nella pianificazione urbanistica su larga scala, stiamo dando vita a un progetto senza precedenti nella regione. L’arcipelago The World Islands rappresenta una delle frontiere costiere più straordinarie di Dubai; attraverso questa partnership, siamo orgogliosi di presentare una destinazione di livello mondiale, che consolida ulteriormente il ruolo di Dubai come capitale globale dell’innovazione architettonica e dello stile di vita ultra-lusso”.