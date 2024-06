Ecco Ilma, il nuovo superyacht di The Ritz-Carlton Yacht Collection: la gallery

Debutterà il prossimo 2 settembre Ilma, il nuovo superyacht di lusso che va ad aggiungersi alle flotta di The Ritz-Carlton Yacht Collection , ma TTG Italia vi mostra fin da oggi alcune immagini degli interni della nave, dalle parti comuni alle suite.

Ilma è caratterizzata da spaziose suite con terrazze private con vista sull'oceano, da intime aree comuni e da nuovi locali, tra cui la Beach House, un ristorante di ispirazione peruviana e pan-latina progettato dallo studio di design di lusso Chapi Chapo Design di Toronto, con un ampio ponte piscina che offre una vista mare tra le più spettacolari.

Il superyacht sfoggia un'elegante lavorazione artigianale e pregiate finiture interne, ideate dallo studio di architettura e design londinese AD Associates e dal designer di illuminazione DPA , mentre gli esterni riflettono la visione dello studio di design Aivan di Helsinki. La fluidità della relazione tra spazi interni ed esterni è una caratteristica distintiva di Ilma.

Ilma, oltre al Mediterraneo e ai Caraibi, navigherà nei mari del Nord e del Baltico dell'Europa settentrionale, una novità assoluta per The Ritz-Carlton Yacht Collection, per la stagione estiva 2025.