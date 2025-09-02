Egnazia: arrivano i recruiting day per Castel Badia

Si terranno il 17 e 18 settembre i recruiting day nei quali cui Egnazia Ospitalità Italiana selezionerà i professionisti della squadra di Castel Badia, che a dicembre 2025 aprirà ufficialmente le sue porte. La gestione della struttura nei pressi di Brunico, ai piedi dell’area sciistica Plan de Corones, vede la collaborazione tra Egnazia, gruppo italiano fondato e guidato da Aldo Melpignano, il Gruppo Kronplatz e le famiglie Gasser e Knötig.

Le posizioni aperte riguardano diversi reparti: Front of House, Porter, Sala e Sommelier, Cucina, Pasticceria, Plonge, Bar, Housekeeping, Spa e Manutenzione. Il 17 settembre 2025 il recruiting day sarà in presenza all’Hotel Martinerhof, San Lorenzo di Sebato, mentre il 18 l’appuntamento sarà online. Per partecipare è necessario iscriversi tramite il form dedicato sul sito di Castel Badia e inviare la propria candidatura entro l’8 settembre 2025 alle ore 18:00.