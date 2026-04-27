Elite Villas: aumenta la richiesta di servizi ed esperienze

Si amplia il business di Elite Villas, la travel digital platform per ville ed esperienze esclusive, guidata da Giada Filippetti Della Rocca: “Oltre alla classica locazione turistica - spiega -, stiamo lavorando sempre di più sulla produzione di eventi ed experience tailor made per brand e aziende, un segmento che sta crescendo sempre più velocemente”.

Un passo naturale, ma anche necessario per poter rispondere a un’esigenza sempre crescente di mercato, cioè la ricerca di ville e location esclusive, ma con tutti i servizi del grand hotel. “Il nostro obiettivo? Rivoluzionare il mercato delle ville di fascia alta, connettendo proprietari selezionati e viaggiatori globali attraverso tecnologia e servizi personalizzati”.

Dopo aver chiuso il 2025 con un volume d’affari di 5 milioni di euro, Elite Villas si affaccia a questo 2026 con un portfolio che conta quasi 300 ville di pregio sul territorio italiano e non solo “tutte in contesti unici, tra mare cristallino e privacy assoluta, elementi fondamentali per la nostra clientela - commenta Filippetti Della Rocca -. Presidiamo Campania, Puglia, Lombardia, Sicilia, Toscana e Sardegna, regione su cui continuiamo a investire perché rappresenta una destinazione sempre più ambita per il turismo di fascia alta internazionale”.

Ricerca di privacy ed esclusività

Fattori come personalizzazione, spazio, comfort e soluzioni d’alloggio su misura stanno diventando sempre più cruciali per i viaggiatori, ma a questi aspetti vanno ad aggiungersi la ricerca di privacy ed esclusività e la possibilità di vivere un’esperienza come quella degli alberghi di lusso, come una conciergerie attenta, disponibile e attiva h24, ma in spazi completamente riservati. “Privacy ed esclusività che non si limitano alla posizione geografica, ma abbracciano l’intera esperienza - prosegue Filippetti Della Rocca -. Si tratta di essere accolti con premura e attenzione, sapendo di poter condividere momenti preziosi con i propri compagni di viaggio senza timore di intrusioni esterne, vivendo le esperienze autentiche, significative e uniche nel loro genere che cercano”.

Tra le strutture più significative del player Villa Solaria in Sardegna, affacciata sulle acque di Punta Sardegna, progettata con la raffinata eleganza di uno yacht di lusso, che grazie al suo molo privato permette di partire all’avventura, esplorando le spiagge più appartate dell’arcipelago o navigando verso la Corsica. Sempre in Sardegna Villa Mirave, all’interno dell’esclusiva tenuta di Capo Coda Cavallo, nei suoi circa 600 mq può accogliere fino a 17 ospiti in 9 camere da letto.