Si chiama Isca, The Secret Island, il segreto dell’estate più esclusiva raccontato da Elite Villas, la travel digital platform fondata da Giada Filippetti Della Rocca.

Situata al largo di Massa Lubrense, tra la Costiera Amalfitana e l’isola Li Galli, è un luogo unico nel panorama dell’ospitalità internazionale, dove il concetto di privacy raggiunge la sua massima espressione: non una villa affacciata sul mare, ma un’intera isola riservata a un solo gruppo di ospiti alla volta.

“Oltre alla sua bellezza e alla sua collocazione unica, a rendere ancora più speciale The Secret Island – Isca è il suo patrimonio storico e culturale – dice la founder -. L’isola conserva testimonianze archeologiche di epoca romana, tra cui un ninfeo e opere idrauliche risalenti ai primi secoli dopo Cristo. Nel tempo è stata inoltre legata alla figura di Eduardo De Filippo, che qui trovò ispirazione e rifugio”

Progettata per soggiorni leisure di alto livello, celebrazioni private, brand experience e vacanze in famiglia, Isca dispone di sei camere matrimoniali, sette bagni, ampie zone living e dining e uno staff dedicato presente in loco. Può ospitare fino a 12 persone per soggiorni in piccoli gruppi e fino a 100 persone in occasione di eventi.

Circondata dalla macchia mediterranea e affacciata su uno degli scenari più iconici del mondo, permette di raggiungere facilmente Capri, Positano e Amalfi mantenendo al tempo stesso una dimensione di assoluta riservatezza.

Circa 25.000 metri quadrati di spazi esterni immersi nella vegetazione mediterranea con giardini paesaggistici, uliveti, orto, aree relax panoramiche, una piscina infinity affacciata sul mare e un molo privato dedicato ad arrivi ed escursioni. E, all’interno, oltre agli spazi eleganti e discreti, completa l’esperienza una squadra residente composta da chef, personale di servizio e housekeeping, in grado di garantire un soggiorno fluido, riservato e completamente personalizzato.

“È il luogo ideale per reatreat di altissimo livello – spiega a TTG Luxury Giada Filippetti Della Rocca – per chi cerca la privacy assoluta, come le famiglie reali o del Middle East. I nostri clienti arrivano principalmente dagli Usa, che rappresentano l’80% del nostro mercato: fra loro ci sono vip in cerca di privacy ma anche famiglie multigenerazionali che vogliono godersi del tempo insieme. Isca, offre, inoltre, molto spazio anche per organizzare eventi super esclusivi”.

Isca è solo una delle proposte di Elite Villas, che mette a disposizione circa 300 proprietà distribuite tra le destinazioni più iconiche d’Italia – Costiera Amalfitana, Capri, Sicilia, Toscana, Lago di Como e Sardegna. “Abbiamo anche una proposta invernale – spiega Filippetti Della Rocca – con strutture a St. Moritz e Courchevel”. Fra gli obiettivi, un’ulteriore espansione all’estero: “Ci interessano il Sud della Francia, la Spagna e la Grecia” dice ancora la founder.

Oltre alle strutture, Elite Villas si occupa di tutta la vacanza dei propri clienti, offrendo servizi di alto livello, come barche, yacht e trasfer privati, chef, massaggi, noleggio di supercar ed esperienze che permettano di connettersi con e realtà locali, in un’ottica di immersione reale e totale nella cultura del luogo, grazie alle possibilità del soggiorno in villa. C. P.