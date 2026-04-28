Elizabeth Group sceglie Venezia per spingere sul segmento luxury

Elizabeth Group accelera nel segmento luxury con l’apertura di Elizabeth Unique Venice, prevista a giugno 2026. Il debutto rafforza il posizionamento del brand nel mercato italiano e completa un portafoglio strategico tra Roma, Bologna e Venezia, tre destinazioni chiave per il turismo alto di gamma.
Nel sestiere Cannaregio, in un palazzo nobiliare del XVII secolo, nasce un indirizzo affiliato a Design Hotels del network Marriott Bonvoy. Il progetto unisce heritage e contemporaneità, trasformando la dimora storica in una residenza d’arte immersiva, pensata per un viaggiatore evoluto. Fondato nel 2013, il gruppo costruisce boutique hotel con forte identità, dove design e contenuti culturali guidano l’esperienza.
“Venezia rappresenta il completamento di una visione collezionistica”, afferma il fondatore Vittorio Curatella. Gli interni, firmati da Cristina Celestino Studio, rileggono la tradizione veneziana con un linguaggio contemporaneo, rafforzando l’appeal nel luxury lifestyle internazionale.