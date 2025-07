Emblems Collection: il lusso di Accor arriva a Siena, Umbria e Puglia

Palazzo Sozzini Malavolti a Siena, Relais San Clemente in Umbria e Masseria Furnirussi in Puglia. Sono queste le tre strutture upper level che entreranno a far parte di Emblems Collection, il brand di lusso di Accor che, in Italia, arriva così ad avere quattro hotel.

Le new entry sono frutto di una partnership tra Accor e AG Group, fondata nel 2000 da Andrea Girolami e che oggi si è trasformato in un ecosistema che abbraccia viaggi di lusso, proprietà alberghiere, consulenza e ristorazione gourmet, con oltre 40 hotel supportati dalla divisione consulting e un portafoglio in continua espansione.

Nel cuore di Siena, a pochi passi da Piazza del Campo, Palazzo Sozzini Malavolti, Emblems Collection aprirà le sue porte a metà 2026. Disporrà 38 camere con affreschi originali dell’Ottocento e interni che celebrano l’artigianalità toscana, giardini e una spa.

Nello stesso periodo in Umbria il Relais San Clemente, Emblems Collection rinascerà a metà 2026 come una tenuta esclusiva da 51 camere con 9 ville private, un’offerta wellness ampia e un’atmosfera profondamente connessa ai ritmi spirituali e naturali della regione. Un tempo convento benedettino, il retreat sorge all’interno di un parco di 40 ettari con alberi secolari nei pressi di Perugia; al centro della proprietà, una cappella consacrata dedicata a San Clemente.

In Puglia, infine, la Masseria Furnirussi, Emblems Collection entrerà a far parte del brand sempre a metà 2026; immersa nel più grande ficheto d’Europa e circondata da un giardino vivo di alberi da frutto, erbe aromatiche e piante autoctone, disporrà di 60 suite - la maggior parte delle quali dotate di piscina privata - e una spa. “Queste tre nuove acquisizioni a Siena, in Umbria

e in Puglia - commenta Maud Bailly, ceo di Sofitel Legend, Sofitel, MGallery & Emblems - sono destinazioni uniche, che rispecchiano perfettamente lo spirito di Emblems Collection: un lusso intimo ed esclusivo, con un senso profondo del luogo e del tempo. Perché è proprio questo il cuore del brand Emblems: la promessa di scoprire luoghi unici, profondamente legati alla loro storia e al loro patrimonio, dove semplicità e raffinatezza si incontrano”.