Ennismore oltre 200 hotel: apre il Mama Shelter Lake Como

Il Delano Miami Beach

Ennismore supera le 200 strutture nel 2026. Il gruppo lifestyle, in joint venture con Accor, ha raddoppiato la sua rete di strutture in soli 4 anni e presenta debutti significativi in diverse regioni.

Nelle Americhe, l'attesissima riapertura del Delano Miami Beach reinventa uno dei nomi più rinomati dell'ospitalità, inaugurando un nuovo, audace capitolo per questa destinazione iconica. A Città del Messico, Ennismore presenterà per la prima volta due marchi, Hyde e Mama Shelter, portando il loro inconfondibile spirito nella capitale culturale dell'America Latina. In Europa e Africa, Delano aprirà a Londra, Mama Shelter sul Lago di Como e Città del Capo, e Morgans Originals debutterà a Paros e Mumbai, rappresentando le prime aperture di Ennismore in Grecia e India. Hyde continua a espandere la sua presenza nella regione Asia-Pacifico, con aperture a Perth e Bali. All'interno della collezione ALL Inclusive, Rixos continua a crescere rapidamente, debuttando nelle Americhe con Cancun, lanciando la sua prima destinazione asiatica, Rixos Phu Quoc in Vietnam, e aprendo Rixos Murjana in Arabia Saudita.

“Il 2026 segna un momento decisivo per Ennismore, che continuerà a espandere la propria piattaforma a livello globale, pur rimanendo fedeli all'individualità e alla creatività che caratterizzano i nostri marchi – dice Gaurav Bhushan, co-ceo di Ennismore -. Superare i 200 hotel in soli quattro anni è una testimonianza della forza e dell’appeal del nostro ecosistema, e le nostre prossime aperture - dal ritorno del Delano Miami Beach al lancio del Delano London, fino all’espansione di Rixos nelle Americhe e in Asia - riflettono sia il ritmo che l’ambizione della nostra crescita. Con l’ingresso in nuovi mercati, tra cui Sudafrica, Grecia, India e Vietnam, continuiamo a impegnarci a offrire esperienze diversificate e culturalmente significative agli ospiti di tutto il mondo”.

Guardando più da vicino l’Italia, Ennismore tornerà a investire con l’opening di Mama Shelter Lake Como a metà 2026. Nel pieno stile Mama, distribuito in due nuovi edifici, dispone di 150 camere, tra cui 21 suite, e quattro ristoranti e bar, tra cui un rooftop bar, il Café Gelato, e un ristorante a bordo piscina. Gli ospiti possono inoltre usufruire di una piscina panoramica, un'area benessere, spazi per riunioni e sale karaoke private, rendendolo una destinazione piacevole per tutte le generazioni.

