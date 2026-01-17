Ennismore oltre 200 hotel: apre il Mama Shelter Lake Como

Ennismore supera le 200 strutture nel 2026. Il gruppo lifestyle, in joint venture con Accor, ha raddoppiato la sua rete di strutture in soli 4 anni e presenta debutti significativi in diverse regioni.

Nelle Americhe, l'attesissima riapertura del Delano Miami Beach reinventa uno dei nomi più rinomati dell'ospitalità, inaugurando un nuovo, audace capitolo per questa destinazione iconica. A Città del Messico, Ennismore presenterà per la prima volta due marchi, Hyde e Mama Shelter, portando il loro inconfondibile spirito nella capitale culturale dell'America Latina. In Europa e Africa, Delano aprirà a Londra, Mama Shelter sul Lago di Como e Città del Capo, e Morgans Originals debutterà a Paros e Mumbai, rappresentando le prime aperture di Ennismore in Grecia e India. Hyde continua a espandere la sua presenza nella regione Asia-Pacifico, con aperture a Perth e Bali. All'interno della collezione ALL Inclusive, Rixos continua a crescere rapidamente, debuttando nelle Americhe con Cancun, lanciando la sua prima destinazione asiatica, Rixos Phu Quoc in Vietnam, e aprendo Rixos Murjana in Arabia Saudita.

“Il 2026 segna un momento decisivo per Ennismore, che continuerà a espandere la propria piattaforma a livello globale, pur rimanendo fedeli all'individualità e alla creatività che caratterizzano i nostri marchi – dice Gaurav Bhushan, co-ceo di Ennismore -. Superare i 200 hotel in soli quattro anni è una testimonianza della forza e dell’appeal del nostro ecosistema, e le nostre prossime aperture - dal ritorno del Delano Miami Beach al lancio del Delano London, fino all’espansione di Rixos nelle Americhe e in Asia - riflettono sia il ritmo che l’ambizione della nostra crescita. Con l’ingresso in nuovi mercati, tra cui Sudafrica, Grecia, India e Vietnam, continuiamo a impegnarci a offrire esperienze diversificate e culturalmente significative agli ospiti di tutto il mondo”.

Guardando più da vicino l’Italia, Ennismore tornerà a investire con l’opening di Mama Shelter Lake Como a metà 2026. Nel pieno stile Mama, distribuito in due nuovi edifici, dispone di 150 camere, tra cui 21 suite, e quattro ristoranti e bar, tra cui un rooftop bar, il Café Gelato, e un ristorante a bordo piscina. Gli ospiti possono inoltre usufruire di una piscina panoramica, un'area benessere, spazi per riunioni e sale karaoke private, rendendolo una destinazione piacevole per tutte le generazioni.