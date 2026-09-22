Esperienze esclusive sul Nilo, le proposte di Corsini Travel Egypt

Itinerari su misura, crociere sul Nilo, esperienze deluxe alla scoperta del territorio, un evento irripetibile per la notte di Capodanno e programmi dedicati all’eclissi totale di Sole del 2027. Queste alcune delle proposte che Corsini Travel Egypt presenterà a TTG Travel Experience e ad AURA - The Luxury Travel Event.

La Dmc - che dispone di oltre 70 collaboratori , 45 guide, flotta propria e nave da crociera sul Nilo - firma una cena di gala esclusiva per la notte del 31 dicembre: un evento a numero chiuso, riservato a una clientela di alto profilo, dove storia millenaria, alta cucina e atmosfera magica si fondono. Non un semplice cenone, ma un momento irripetibile in una delle cornici più suggestive del mondo.

Il 2 agosto 2027, invece, il cielo sopra Luxor si oscurerà per la più lunga eclissi totale di sole visibile da terra: durerà circa 6 minuti e 23 secondi, con il percorso dell’ombra che attraversa il cuore dell’Egitto quasi esattamente sopra Luxor, tra i templi e le tombe dei faraoni. Corsini Travel Egypt è già pronta ad accogliere i gruppi per questo evento astronomico irripetibile con hotel, crociere e postazioni di osservazione nelle migliori location dell’Alto Egitto.