Si apre l’era delle ‘esplorazioni esclusive’ nel jet travel. Secondo Acc Aviation nel 2025 l’aviazione privata più di ogni altro segmento del luxury travel porterà all’estremo quegli aspetti che ormai da tempo caratterizzano l’offerta di lusso, ovvero personalizzazione, sostenibilità ed esperienza.

Il mercato dei jet privati, grazie alla sua capacità di saper garantire ai clienti altospendenti privacy, flessibilità e libertà di movimento, supererà il concetto del ‘tailor made’, rispondendo alla crescente richiesta di esperienze di viaggio ‘trasformative’ in destinazioni esclusive e remote, che segnerà i mesi a venire. Un’evoluzione naturale, spiega Charlie Wilcox, director of travel di ACC Aviation, per quello che è un business “da sempre basato sulla personalizzazione. Stiamo assistendo - rimarca - a uno spostamento della domanda verso viaggi significativi, trasformativi e sostenibili. E l’aviazione privata consente un accesso facile e senza pensieri ad alcune destinazioni eccezionali”.

Cinque, secondo l’azienda, le tendenze che guideranno quest’evoluzione del jet travel. Eccole di seguito:

L’ascesa del lusso sostenibile

La sostenibilità non è più elemento facoltativo nel settore dei viaggi di lusso. E se i luxury traveller cercano sempre più destinazioni eco-consapevoli, anche i passeggeri dei jet privati sentono una maggiore responsabilità verso l’ambiente.

Esperienze prima delle destinazioni

Sull’onda di una forte domanda per esperienze uniche e trasformative, nel 2025 si assisterà a un aumento dei charter privati ​​verso mete di nicchia come Bhutan, Tunisia o Mongolia, dove itinerari su misura potranno garantire una vera e propria immersione culturale e avventurosa a chi vuole costruire in vacanza ricordi duraturi. Altre soluzioni potranno essere l’aurora boreale in Islanda, l’esplorazione dei paesaggi desertici della Namibia o il trekking in Ruanda sulle tracce dei gorilla di montagna.

Il fascino del Mediterraneo tutto l’anno

Il Mediterraneo rimarrà saldamente l’area più ambita dai clienti dell’aviazione privata, che opteranno anche per viaggi fuori stagione. Isole meno conosciute come Milos e Syros in Grecia, la Corsica e la Sardegna stanno attirando viaggiatori esigenti che cercano l’esclusività lontano dalla folla estiva. ACC Aviation evidenzia anche la Turchia meridionale come una destinazione in ascesa, con i suoi resort ultra-lusso e l’accesso privato al porto turistico.

Ritiri incentrati sul benessere

I viaggi benessere continueranno a crescere, con destinazioni come Bali, Tulum e le Alpi svizzere che potranno essere la meta ideale per chi è alla ricerca di esperienze olistiche progettate per ringiovanire la mente e il corpo.

Accesso agli eventi mondiali

I viaggi basati sugli eventi sono un’altra tendenza che sta da tempo plasmando l’aviazione privata. Dal Festival del cinema di Cannes al Food & Wine Classic di Aspen, i jet privati ​​offriranno orari flessibili e accesso diretto a questi eventi di alto profilo.