L’estate è tempo di pranzi all’aperto e Kempinski Hotels ha deciso di offrire ai suoi ospiti in alcune delle sue proprietà in giro per il mondo un’esperienza unica di pic-nic super lusso.

Il Çýraðan Palace Kempinski Istanbul ospita sontuosi picnic nei suoi giardini, circondati dallo storico palazzo, dall'iconico hotel e dalla splendida piscina. Situato sulla riva del Bosforo, l'hotel offre cuscini, coperte e sedie colorate e un picnic di lusso pieno di squisite prelibatezze.

Il Grand Hotel des Bains Kempinski St. Moritz offre un'esperienza di picnic davvero memorabile. Gli ospiti possono scegliere di esplorare la bellezza della valle dell'Engadina da soli o in compagnia di uno degli chef dell'hotel. Dopo un'escursione, gli ospiti possono concedersi i comfort dell'hotel anche nel mezzo della natura incontaminata. Il viaggio culmina in un delizioso picnic con una serie di prelibatezze locali preparate dallo chef.

Situati direttamente sulla riva di un lago glaciale, i giardini del Grand Hotel Kempinski High Tatras offrono uno degli scenari più pittoreschi per un picnic all'aperto. Situati nel cuore del Parco Nazionale dei Tatra, in Polonia, i giardini sono location ideale per partire con la famiglia e un cestino da pic-nic.

Anche il Kempinski Seychelles Resort offre agli ospiti un picnic gourmet con viste panoramiche sul mare, direttamente quello della Baie Lazare. Infine, il Kempinski Palace Portorož mette a disposizione lo storico parco che circonda l’hotel per un pic nic completo di coperte, cuscini e un tavolo basso, con servite una varietà di prelibatezze slovene popolari, vino istriano originale, bibite analcoliche, tè e caffè.