Vivere il gran premio di Formula 1 di Monaco da un punto di vista privilegiato. Questa l’esperienza che consentirà di vivere Explora Journeys ai suoi ospiti nell’estate 2027

Di ritorno a Port Hercule dal 2 al 7 giugno 2027, Explora I resterà infatti ormeggiata nel porto nei giorni dell’appuntamento sportivo offrendo la possibilità di assistere alla gara come veri Vip.

La compagnia ha infatti messo in vendita due esperienze esclusive: VIP F1® Paddock Club™ e Monaco Triple Crown Paddock Club™.

La prima proposta include: soggiorno di cinque notti in suite con trattamento all-inclusive e tre giorni di accesso all’esperienza VIP F1® Paddock Club™; la possibilità di osservare da vicino i team al lavoro mentre mettono a punto le monoposto in vista della partenza; l’ascolto di testimonianze dei campioni attuali e delle leggende del motorsport; una visita guidata nel cuore pulsante della Formula 1, accompagnati da una guida esperta; e momenti di relax.

La seconda unirà al soggiorno a bordo della nave, un’esperienza gastronomica fimata da Gordon Ramsay, e la possibilità di godersi l’ospitalità del giorno di gara da una terrazza all’aperto affacciata sull’iconica curva La Rascasse.

“Sono pochi gli eventi sportivi capaci di suscitare tanto fascino quanto il Formula 1 Grand Prix de Monaco, e non esiste punto di osservazione migliore di Port Hercule per viverlo appieno - ha dichiarato Anna Nash, president di Explora Journeys -. Il nostro ritorno per il terzo anno consecutivo rafforza il legame con Monaco e conferma la nostra ambizione di offrire agli ospiti esperienze straordinarie, che vadano oltre il tradizionale viaggio oceanico. Con Explora I ormeggiata a pochi istanti dal circuito, gli ospiti possono immergersi nell’emozione e nell’atmosfera del weekend di gara, per poi ritirarsi negli spazi, nella privacy e nell’ospitalità raffinata del proprio hotel galleggiante. È questa perfetta combinazione di accesso privilegiato, esclusività e dell’esperienza distintiva di Explora Journeys a rendere così speciale la nostra presenza a Monaco”.