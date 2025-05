Explora Journeys percorrerà per la prima volta itinerari in Alaska nel 2027. Explora III, una nave che debutterà nell’agosto 2026, offrirà crociere in Alaska da inizio maggio a inizio settembre. Le partenze saranno da Vancouver o Seward, in Alaska.

“L’aggiunta dei suoi ghiacciai, delle sue foreste e delle sue acque alla collezione di destinazioni di Explora Journeys rappresenta una pietra miliare importante nell’espansione futura del marchio”, ha affermato Explora in una nota ripresa da TravlWeekly.

L’altra novità del 2027

Anche la quarta nave della compagnia, Explora IV, arriverà nel 2027.

In estate, navigherà verso l’Europa occidentale e settentrionale, l’Islanda, la Groenlandia e la costa orientale degli Stati Uniti e del Canada.