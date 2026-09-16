Explora Journeys lancia i viaggi brevi d’autunno

Una collezione di viaggi brevi per scoprire e riscoprire il Mediterraneo attraverso destinazioni da vivere appieno, esperienze accuratamente selezionate e un’eleganza da assaporare senza fretta.

Explora Journeys si inserisce sulla strada della valorizzazione del Mare Nostrum anche nelle stagioni di spalla, una tendenza segnalata da più parti che quest’anno pare aver raggiunto il suo picco, con una concentrazione di prenotazioni che coinvolgono anche i mesi solitamente meno gettonati.

In pieno trend, Explora lancia tre Journeys di pochi giorni, da 4 a 6 notti, che vogliono permettere agli ospiti di scoprire il suo esclusivo Ocean State of Mind: un modo di viaggiare che connette il mare con sé stessi.

Tre le possibili rotte: dal Pireo (Atene) a Bari, toccando le isole Cicladi e le coste della Puglia, da Bari a Pireo, con un rotta che passa dallo Ionio e valorizza Santorini fuori stagione e dal Pireo a Brindisi, con Myconos, Dubrovnik e Cattaro.