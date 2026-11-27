Investimenti italiani per Fort Partners, società di sviluppo immobiliare e ospitalità d’eccellenza, guidata dall’imprenditore Nadim Ashi. L’operatore ha deciso di investire a Roma con il restauro di Palazzo Marini e con la firma del contratto di locazione trentennale per Palazzo Della Rovere, che resta di proprietà dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme (i due hotel che, secondo i rumors, diventeranno indirizzi Four Seasons nella capitale, ndr).

Non solo Roma. La società ha deciso di investire anche a Portofino, nel ristorante Il Pitosforo e nel Castello di San Giorgio.

“Riportare in vita dimore di valore storico è da molti anni un obiettivo che perseguo con convinzione - dice Nadim Ashi, fondatore e ceo di Fort Partners -. Questi luoghi non li abbiamo creati noi: ne siamo i custodi. Tutto ciò che facciamo si fonda su integrità, eccellenza, cultura e qualità. I luoghi vanno vissuti e amati.”

La stessa filosofia ha ispirato il primo progetto di Fort Partners: il restauro e il rilancio di The Surf Club a Surfside, in Florida, lo storico club privato fondato nel 1930. Il Club continua ad accogliere i suoi soci e ospita anche il Four Seasons Hotel and Residences at The Surf Club.

La società continua a crescere a livello internazionale, con sei progetti Four Seasons in corso tra Stati Uniti ed Europa e l’arrivo del marchio The Surf Club in alcune destinazioni d’eccezione.