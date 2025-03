Ci sono mete e strutture iconiche che, malgrado l’ossessiva ricerca del nuovo a tutti i costi, che coinvolge anche i clienti up e upper level, continuano a funzionare. Una di queste è il Forte Village a Pula, in Sardegna, luogo storico delle vacanze di lusso italiane al mare, meta indiscussa del jet set nazionale e non solo.

Eppure, è sempre richiesto e continua a piacere. “Il segreto, forse, è essere percepiti non tanto e non solo come un resort, ma come una vera e propria destinazione – spiega Paolo Mancuso, group projects & business development director -. Abbiamo il grande vantaggio dello spazio, il lusso dello spazio, che ci permette di non essere mai percepiti come un luogo affollato neppure in alta e altissima stagione”.

In effetti, il Forte Village è un vero e proprio villaggio, che si compone di strutture diversificate: otto hotel, più ville private, penthouse suite, persino bungalows. Il tutto inserito in un contesto di 50 ettari di giardini e con una serie di servizi, dai ristoranti alla spa alle strutture sportive, che lo rendono un prodotto adatto un po’ a tutti i target, ma con un occhio attento alle esigenze delle famiglie.

“Quest’anno, proprio per questo target, lanciamo una novità. Abbiamo ricondizionato un’area dove sussisteva una diga e l’abbiamo trasformata in un bioparco, dove ospitiamo la fauna e la flora locale - spiega ancora Mancuso – e dove si svolgeranno attività di tipo ludico-didattico. Nella stessa zona abbiamo realizzato anche un ristorante che sarà sullo stile di un agriturismo, per rendere più piacevole l’esperienza”.

E ancora, fra le altre novità, la ristrutturazione dell’hotel Le Dune e dell’Hotel Castello e la presenza di nuovi chef stellati con i quali si stanno chiudendo gli accordi, oltre a un programma di intrattenimento che vedrà esibirsi per gli ospiti i grandi nomi della musica italiana e internazionale.