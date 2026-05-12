Four Seasons, aperte le prenotazioni per la nuova struttura di Mykonos

Parte ufficialmente il countdown per il debutto del Four Seasons Hotel Mykonos. Il nuovo indirizzo greco di Four Seasons ha ufficialmente aperto le prenotazioni in vista del debutto, fissato per il prossimo 26 giugno.
Situata a pochi minuti dall’aeroporto di Mykonos, la struttura dispone complessivamente di 94 camere con vista sul mare, parte delle quali dotate di terrazza o piscina privata.
Tra i servizi, riporta Travel Weekly, infinity pool, accesso alla spiaggia privata, spazi per gli sport acquatici, mini club e cappella per i matrimoni.
A disposizione degli ospiti anche shuttle per le escursioni.