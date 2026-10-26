Four Seasons cresce in Marocco, new entry a Tangeri

Four Seasons rafforza la presenza in Marocco con un nuovo resort a Tangeri, nel prestigioso complesso Royal Resort Cap Malabata, sostenuto da GFH Bank. Affacciato sullo Stretto di Gibilterra, con vista sulla costa spagnola, Four Seasons Resort Tangier offrirà 99 camere e suite, incluse 27 ville indipendenti, e oltre 260 metri di fronte mare.

Il progetto, firmato da Arjitec con interni di Goddard Littlefair, comprenderà piscine panoramiche, quattro ristoranti e bar, spa, fitness centre, Kids For All Seasons e spazi per eventi. “È la nostra quarta struttura in Marocco” sottolinea Ricardo Suarez, Group Head, Development di Four Seasons, evidenziando il legame con l’identità locale. Il resort punta a consolidare Tangeri tra le mete del turismo luxury internazionale. La posizione garantirà collegamenti agevoli: 15 minuti dalla stazione dell’alta velocità e 45 dall’aeroporto Ibn Battuta.